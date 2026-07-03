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США опасались, что Израиль мог убить Аракчи и Галибафа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2026
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01:01 03.07.2026
США опасались, что Израиль мог убить Аракчи и Галибафа, пишут СМИ

NYT: США опасались, что Израиль планировал убийство иранских переговорщиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США опасалась, что Израиль планировал убийство главных иранских переговорщиков во время переговоров Вашингтона с Тегераном о прекращении огня.
  • США обратились к другим странам региона с просьбой предупредить Иран о возможности покушения на двух конкретных иранских чиновников — министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля, первым пунктом которого значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Администрация США опасалась, что Израиль планировал убийство главных иранских переговорщиков во время начавшихся в апреле переговоров Вашингтона с Тегераном о прекращении огня, утверждает газета New York Times со ссылкой нынешних и бывших американских чиновников.
По словам источников, опасения США касались двух конкретных иранских чиновников - министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Трамп заявил, что Иран на переговорах с США согласился почти на все
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Опасаясь, что израильская операция сорвет переговоры, США, по словам источников, обратились к другим странам региона с просьбой предупредить Иран о возможности покушения.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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В миреСШАИранИзраильАббас АракчиХезболла
 
 
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