США опасались, что Израиль мог убить Аракчи и Галибафа, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США опасалась, что Израиль планировал убийство главных иранских переговорщиков во время переговоров Вашингтона с Тегераном о прекращении огня.
- США обратились к другим странам региона с просьбой предупредить Иран о возможности покушения на двух конкретных иранских чиновников — министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля, первым пунктом которого значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Администрация США опасалась, что Израиль планировал убийство главных иранских переговорщиков во время начавшихся в апреле переговоров Вашингтона с Тегераном о прекращении огня, утверждает газета New York Times со ссылкой нынешних и бывших американских чиновников.
Опасаясь, что израильская операция сорвет переговоры, США, по словам источников, обратились к другим странам региона с просьбой предупредить Иран о возможности покушения.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.