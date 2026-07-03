США опасались, что Израиль мог убить Аракчи и Галибафа, пишут СМИ

Опасаясь, что израильская операция сорвет переговоры, США, по словам источников, обратились к другим странам региона с просьбой предупредить Иран о возможности покушения.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.