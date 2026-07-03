США предложили разморозить активы Ирана за контроль над Ормузом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части иранских активов, пишет WSJ.

ИРИ отвергла предложение, посчитав вознаграждение недостаточным.

Иранские военные предупредили о немедленном и решительном ответе судам, не проходящим по одобренному ими маршруту.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части иранских активов, пишет газета Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части иранских активов, пишет газета Wall Street Journal

"США и Оман ищут способы преодолеть настойчивость Ирана на планах взимать деньги с судов, проходящих через Ормузский пролив. Основным рычагом давления в их непрямых переговорах было обещание разблокировать часть из 100 миллиардов долларов иранских зарубежных активов", — говорится в публикации.

Как утверждается, в четверг ИРИ дала понять, что предложенного вознаграждения недостаточно, чтобы поменять ее позицию.

По данным издания, вернувшись из Дохи , замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Ормуз находится под контролем Тегерана, а не Вашингтона. Позже в тот же день иранские военные предупредили о немедленном и решительном ответе любым судам, не проходящим по одобренному ИРИ маршруту.

В Тегеране ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе. Этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной — Оманом.

В июне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что акватория годами оставалась открытой для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля уже не будет прежней.