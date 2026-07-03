США предложили разморозить активы Ирана за контроль над Ормузом, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части иранских активов, пишет WSJ.
- ИРИ отвергла предложение, посчитав вознаграждение недостаточным.
- Иранские военные предупредили о немедленном и решительном ответе судам, не проходящим по одобренному ими маршруту.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Вашингтон предложил Тегерану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части иранских активов, пишет газета Wall Street Journal.
"США и Оман ищут способы преодолеть настойчивость Ирана на планах взимать деньги с судов, проходящих через Ормузский пролив. Основным рычагом давления в их непрямых переговорах было обещание разблокировать часть из 100 миллиардов долларов иранских зарубежных активов", — говорится в публикации.
Как утверждается, в четверг ИРИ дала понять, что предложенного вознаграждения недостаточно, чтобы поменять ее позицию.
По данным издания, вернувшись из Дохи, замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Ормуз находится под контролем Тегерана, а не Вашингтона. Позже в тот же день иранские военные предупредили о немедленном и решительном ответе любым судам, не проходящим по одобренному ИРИ маршруту.
В Тегеране ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе. Этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной — Оманом.
В июне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что акватория годами оставалась открытой для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля уже не будет прежней.
Власти ИРИ сообщали о планах брать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут. При этом они не расценивают эти взыскания как пошлины. После достижения меморандума с Вашингтоном Тегеран 18 июня обязался в течение 60 дней не требовать с судов каких-либо денег.