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Глава Совкомбанка предложил начать секьюритизировать корпоративные кредиты - РИА Новости, 03.07.2026
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16:30 03.07.2026
Глава Совкомбанка предложил начать секьюритизировать корпоративные кредиты

Предправления Совкомбанка Гусев выступил за секьюритизацию корпкредитов

© Фото : Пресс-служба СовкомбанкаГлава Совкомбанка Дмитрий Гусев предложил начать секьюритизировать корпоративные
Глава Совкомбанка Дмитрий Гусев предложил начать секьюритизировать корпоративные - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба Совкомбанка
Глава Совкомбанка Дмитрий Гусев предложил начать секьюритизировать корпоративные
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о необходимости запуска секьюритизации корпоративных кредитов и расширения круга инвесторов, а также высказался в поддержку рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), сообщает банк.
Гусев выступил в ходе сессии на тему "Пора снижать риски кредитной концентрации: стимулы регулятора требуют встречных шагов от банков", которая прошла в рамках Финансового конгресса Банка России.
Как ранее сообщалось, регулятор планирует создать единые правила по кредитной концентрации, чтобы ни у одного банка она не превышала 25% капитала, и с 1 января 2028 года установить риск-вес 100% для всех корпоративных заемщиков. В качестве стимулов рассматривается возможность повышенных отчислений в Агентство по страхованию вкладов и внедрение инструментов перераспределения риска, включая цифровые финансовые активы (ЦФА) и CDS, указали в Совкомбанке.
Предправления Совкомбанка, комментируя эти предложения, отметил, что потенциал рынка CDS недооценен. По его словам, даже крупные банки, не испытывающие проблем с концентрацией, могут выступать продавцами страховой защиты, формируя синдикаты. При этом он подчеркнул, что ключевым направлением должна стать секьюритизация корпоративных кредитов, которая пока не развита в России.
"Инструмент секьюритизации корпоративных кредитов абсолютно необходим. У нас есть облигации, кредиты, синдикаты — у каждого свои плюсы и минусы, но секьюритизация открыла бы новые возможности для продажи риска в рынок. Да, есть структурные и технические сложности — индивидуальные ковенанты, возможность досрочного погашения, длинные сроки. Но если регулятор, банки и заемщики соберутся вместе, мы сможем найти решение. И здесь я обращаюсь к регулятору: если вы готовы разрешить рынку продавать CDS, почему бы не разрешить страховым компаниям и НПФ покупать секьюритизированные корпоративные кредиты? Сегодня этого делать нельзя, но это логичное продолжение", — приводятся в сообщении слова Гусева.
Кроме того, глава Совкомбанка предложил ввести временные стимулы для синдикации уже выданных кредитов. Он отметил, что если бы банкам дали мотивацию упаковывать существующие кредиты в синдицированные сделки с понижающими коэффициентом для целей расчета концентрации, это позволило бы привлечь в такие проекты новых кредиторов и "свежую ликвидность" уже сегодня.
 
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