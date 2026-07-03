Глава Совкомбанка предложил начать секьюритизировать корпоративные кредиты

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев заявил о необходимости запуска секьюритизации корпоративных кредитов и расширения круга инвесторов, а также высказался в поддержку рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), сообщает банк.

Гусев выступил в ходе сессии на тему "Пора снижать риски кредитной концентрации: стимулы регулятора требуют встречных шагов от банков", которая прошла в рамках Финансового конгресса Банка России.

Как ранее сообщалось, регулятор планирует создать единые правила по кредитной концентрации, чтобы ни у одного банка она не превышала 25% капитала, и с 1 января 2028 года установить риск-вес 100% для всех корпоративных заемщиков. В качестве стимулов рассматривается возможность повышенных отчислений в Агентство по страхованию вкладов и внедрение инструментов перераспределения риска, включая цифровые финансовые активы (ЦФА) и CDS, указали в Совкомбанке.

Предправления Совкомбанка, комментируя эти предложения, отметил, что потенциал рынка CDS недооценен. По его словам, даже крупные банки, не испытывающие проблем с концентрацией, могут выступать продавцами страховой защиты, формируя синдикаты. При этом он подчеркнул, что ключевым направлением должна стать секьюритизация корпоративных кредитов, которая пока не развита в России.

"Инструмент секьюритизации корпоративных кредитов абсолютно необходим. У нас есть облигации, кредиты, синдикаты — у каждого свои плюсы и минусы, но секьюритизация открыла бы новые возможности для продажи риска в рынок. Да, есть структурные и технические сложности — индивидуальные ковенанты, возможность досрочного погашения, длинные сроки. Но если регулятор, банки и заемщики соберутся вместе, мы сможем найти решение. И здесь я обращаюсь к регулятору: если вы готовы разрешить рынку продавать CDS, почему бы не разрешить страховым компаниям и НПФ покупать секьюритизированные корпоративные кредиты? Сегодня этого делать нельзя, но это логичное продолжение", — приводятся в сообщении слова Гусева.