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В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали огненный смерч - РИА Новости, 03.07.2026
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19:19 03.07.2026 (обновлено: 19:29 03.07.2026)

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали огненный смерч

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области зафиксирован огненный смерч.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Огненный смерч зафиксировали в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«
"Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Госслужба Украины по ЧС в течение текущей недели регулярно сообщала о возникших масштабных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения. Ликвидация возгораний длится круглосуточно.
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