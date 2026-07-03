В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали огненный смерч

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области зафиксирован огненный смерч.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Огненный смерч зафиксировали в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Госслужба Украины по ЧС в течение текущей недели регулярно сообщала о возникших масштабных пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения. Ликвидация возгораний длится круглосуточно.