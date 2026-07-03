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СК показал видео последствий удара ВСУ по рынку в Запорожской области - РИА Новости, 03.07.2026
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17:27 03.07.2026
СК показал видео последствий удара ВСУ по рынку в Запорожской области

СК показал видео последствий удара ВСУ по рынку в Токмаке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России показал кадры с места удара украинского дрона по рынку в Токмаке, где видны повреждения павильонов и следы крови.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет России показал кадры с места удара украинского дрона по рынку в Токмаке в Запорожской области, на которых видно, что стены павильонов посечены, а на асфальте видны следы крови.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку города, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
На видео, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс", изображено как следователи СК РФ осматривают место удара. На кадрах видно, что в павильонах посечены стены и крыша, на асфальте разбросаны обломки БПЛА, также видны следы крови.
Последствия удара ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке
Вчера, 12:56
 
РоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСледственный комитет России (СК РФ)Токмак
 
 
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