СК показал видео последствий удара ВСУ по рынку в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет России показал кадры с места удара украинского дрона по рынку в Токмаке, где видны повреждения павильонов и следы крови.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет России показал кадры с места удара украинского дрона по рынку в Токмаке в Запорожской области, на которых видно, что стены павильонов посечены, а на асфальте видны следы крови.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку города, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
На видео, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс", изображено как следователи СК РФ осматривают место удара. На кадрах видно, что в павильонах посечены стены и крыша, на асфальте разбросаны обломки БПЛА, также видны следы крови.