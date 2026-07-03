В Иркутской области во время сплава по реке пропали двое взрослых и ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время сплава по реке Иркут четырехлетний мальчик оказался в воде, за ним в воду прыгнули двое мужчин, местонахождение всех троих неизвестно.

СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

На месте происшествия работают спасатели, а также прибыл прокурор города Шелехова для оценки соблюдения законодательства и контроля за расследованием.

ИРКУТСК, 3 июл — РИА Новости. После пропажи трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка, во время сплава по реке Иркут заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Во время сплава по реке Иркут в Приангарье в местности между населенными пунктами Шаманка и Введенщина четырехлетний мальчик оказался в воде, и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин. Их местонахождение также неизвестно.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц")", — говорится в сообщении.

Отмечается, что индивидуальный предприниматель, организовавший сплав, установлен, допрашиваются свидетели.

По данным МЧС , группа туристов из 49 человек была зарегистрирована. Специалисты ведут аэровизуальное обследование территории с применением беспилотных авиационных систем. На месте работают сотрудники региональной пожарно-спасательной службы.