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В Иркутской области во время сплава по реке пропали двое взрослых и ребенок - РИА Новости, 03.07.2026
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16:29 03.07.2026 (обновлено: 18:49 03.07.2026)
В Иркутской области во время сплава по реке пропали двое взрослых и ребенок

СК России возбудил уголовное дело из-за пропажи трех человек в Приангарье

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время сплава по реке Иркут четырехлетний мальчик оказался в воде, за ним в воду прыгнули двое мужчин, местонахождение всех троих неизвестно.
  • СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • На месте происшествия работают спасатели, а также прибыл прокурор города Шелехова для оценки соблюдения законодательства и контроля за расследованием.
ИРКУТСК, 3 июл — РИА Новости. После пропажи трех человек, в том числе четырехлетнего ребенка, во время сплава по реке Иркут заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК России по Иркутской области.
Во время сплава по реке Иркут в Приангарье в местности между населенными пунктами Шаманка и Введенщина четырехлетний мальчик оказался в воде, и его унесло течением. Спасти ребенка пытались двое мужчин. Их местонахождение также неизвестно.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц")", — говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуальный предприниматель, организовавший сплав, установлен, допрашиваются свидетели.
По данным МЧС, группа туристов из 49 человек была зарегистрирована. Специалисты ведут аэровизуальное обследование территории с применением беспилотных авиационных систем. На месте работают сотрудники региональной пожарно-спасательной службы.
На место происшествия выехал прокурор города Шелехова. Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав детей, обеспечения безопасности пребывания вблизи водных объектов, оказания туристических услуг. Также ведомство проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами.
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ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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