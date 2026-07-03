СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, есть погибшие и раненые.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на рынок в Токмаке.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о том, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
"По факту атаки беспилотными летательными аппаратами городского рынка в Токмаке Запорожской области главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
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