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СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Токмаке - РИА Новости, 03.07.2026
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12:44 03.07.2026 (обновлено: 12:50 03.07.2026)
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Токмаке

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на рынок в Токмаке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, есть погибшие и раненые.
  • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на рынок в Токмаке.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атаки беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о том, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке, есть погибшие и раненые.
"По факту атаки беспилотными летательными аппаратами городского рынка в Токмаке Запорожской области главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияТокмакЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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