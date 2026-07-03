Рейтинг@Mail.ru
Хулигана, стрелявшего по автобусам в Екатеринбурге, задержали - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 03.07.2026
Хулигана, стрелявшего по автобусам в Екатеринбурге, задержали

СК: задержан хулиган, стрелявший 24 июня по автобусам в Екатеринбурге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Екатеринбурга, стрелявший 24 июня по автобусам из пневматического оружия, задержан.
  • Задержанный — 21-летний ранее несудимый местный житель, работающий электриком в частной компании.
  • Мужчине предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство общеопасным способом, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Житель Екатеринбурга, стрелявший 24 июня по автобусам из пневматики, задержан, ему предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
В УМВД по Екатеринбургу 24 июня сообщали, что полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту с двумя автобусами, предварительно, обстрелянными из пневматического оружия, в результате чего пострадал человек. Позднее СУСК завел дело о хулиганстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
СК: машина в Рыльске подорвалась на устройстве, установленном дистанционно
Вчера, 11:47
"В результате кропотливой работы, осуществленной следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками полиции, удалось выйти на след фигуранта и задержать его в процессуальном порядке" - говорится в сообщении.
В городском УМВД рассказали, что задержан 21-летний ранее не судимый местный житель, работающий электриком в частной компании.
"Фигурант признался, что 24 июня он находился в квартире родственников, где осуществлял ремонт. Именно из окна этого жилища он произвел выстрелы по проходящим мимо автобусам и машинам. Для своих хулиганских действий злоумышленник использовал спортивный инвентарь" - сказали в полиции.
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В СК уточнили возраст пропавших девочек в Кызыле
Вчера, 08:30
Там отметили, что впоследствии на месте преступления следственно-оперативная группа обнаружила несколько металлических шариков, которыми поврежден транспорт и ранен пассажир. Орудие преступления и упаковка 9-миллиметровых шариков были изъяты.
Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом, совершенное из хулиганских побуждений в отношении двух и более лиц), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений иным общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба).
В СУСК уточнили, что повреждения получили четыре автобуса, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию и двум коммерческим организациям, а также 3 частных автомашины.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус из Белоруссии
2 июля, 15:54
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала