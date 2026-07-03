Хулигана, стрелявшего по автобусам в Екатеринбурге, задержали

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Екатеринбурга, стрелявший 24 июня по автобусам из пневматического оружия, задержан.

Задержанный — 21-летний ранее несудимый местный житель, работающий электриком в частной компании.

Мужчине предъявлены обвинения по статьям о покушении на убийство общеопасным способом, хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Житель Екатеринбурга, стрелявший 24 июня по автобусам из пневматики, задержан, ему предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

В УМВД по Екатеринбургу 24 июня сообщали, что полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту с двумя автобусами, предварительно, обстрелянными из пневматического оружия, в результате чего пострадал человек. Позднее СУСК завел дело о хулиганстве.

"В результате кропотливой работы, осуществленной следователями, следователями-криминалистами СК России и сотрудниками полиции, удалось выйти на след фигуранта и задержать его в процессуальном порядке" - говорится в сообщении.

В городском УМВД рассказали, что задержан 21-летний ранее не судимый местный житель, работающий электриком в частной компании.

"Фигурант признался, что 24 июня он находился в квартире родственников, где осуществлял ремонт. Именно из окна этого жилища он произвел выстрелы по проходящим мимо автобусам и машинам. Для своих хулиганских действий злоумышленник использовал спортивный инвентарь" - сказали в полиции.

Там отметили, что впоследствии на месте преступления следственно-оперативная группа обнаружила несколько металлических шариков, которыми поврежден транспорт и ранен пассажир. Орудие преступления и упаковка 9-миллиметровых шариков были изъяты.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом, совершенное из хулиганских побуждений в отношении двух и более лиц), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений иным общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба).