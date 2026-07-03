В Сыктывкаре возбудили уголовное дело после отравлений посетителей пиццерии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сыктывкаре несколько человек были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции после посещения пиццерии.
- СУСК России по республике Коми возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Сыктывкаре после случаев госпитализации посетителей пиццерии с симптомами кишечной инфекции, сообщило СУСК РФ по республике Коми.
По данным ведомства, в социальных медиа сообщается о госпитализации местных жителей с симптомами кишечной инфекции после заказов в одной из пиццерий Сыктывкара.
"По результатам процессуальной проверки опубликованной информации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.