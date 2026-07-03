СК: машина в Рыльске подорвалась на устройстве, установленном дистанционно

"Третьего июля 2026 года автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы. Подчеркивается, что в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.