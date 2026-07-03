СК: машина в Рыльске подорвалась на устройстве, установленном дистанционно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Машина главы Рыльского района Курской области подорвалась на взрывном устройстве.
- Взрывное устройство было установлено ВСУ дистанционно с применением беспилотной авиации.
- Ранения получили водитель, глава района и двое его подчиненных.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Машина главы Рыльского района Курской области подорвалась на взрывном устройстве, установленном ВСУ дистанционно с применением беспилотной авиации, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.
"Третьего июля 2026 года автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Николаевич Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель транспортного средства, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы. Подчеркивается, что в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к преступлению.