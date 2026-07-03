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СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля в Курской области - РИА Новости, 03.07.2026
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11:45 03.07.2026 (обновлено: 11:55 03.07.2026)
СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля в Курской области

СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля в Рыльске в Курской области

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиВ центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльске Курской области произошел подрыв автомобиля, пострадал глава района и директор хозяйственного обслуживания.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту подрыва автомобиля в Рыльске в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльск в Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.
«
"По факту подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)РыльскРоссияАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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