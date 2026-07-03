СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рыльске Курской области произошел подрыв автомобиля, пострадал глава района и директор хозяйственного обслуживания.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту подрыва автомобиля в Рыльске в Курской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльск в Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.
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"По факту подрыва автомобиля в городе Рыльске Курской области главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении ведомства.