Рейтинг@Mail.ru
В СК уточнили возраст пропавших девочек в Кызыле - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 03.07.2026
В СК уточнили возраст пропавших девочек в Кызыле

СК: двум девочкам, потерявшимся в среду вечером в Кызыле, по 12 лет, а не по 13

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двум девочкам, потерявшимся в Кызыле, по 12 лет, а не по 13, как сообщалось ранее.
  • Девочки ушли из своих домов в среду около 18:00 и до сих пор не вернулись, их телефоны и обувь одной из них найдены на берегу Енисея.
  • Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников, в них участвует более 100 человек.
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Двум девочкам, потерявшимся в среду вечером в Кызыле, по 12 лет, а не по 13, как сообщалось ранее, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов (14.00 мск) и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
Поиск пропавших девочек на берегу Енисея в Туве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Пропавшие в Туве девочки не умеют плавать, сообщил дядя одной из них
05:27
"Обеим 12 лет, данные второй были указаны ошибочно, поэтому думали, что ей уже исполнилось 13", - сказала собеседница агентства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. В четверг в них принимало участие более 100 человек, в том числе глава МВД республики Юрий Завьялов, а также представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа, волонтеры.
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Пропавшие в Туве девочки не могли уйти с чужими, считает дядя одной из них
07:50
 
ПроисшествияКызылРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала