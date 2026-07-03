В СК уточнили возраст пропавших девочек в Кызыле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двум девочкам, потерявшимся в Кызыле, по 12 лет, а не по 13, как сообщалось ранее.
- Девочки ушли из своих домов в среду около 18:00 и до сих пор не вернулись, их телефоны и обувь одной из них найдены на берегу Енисея.
- Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников, в них участвует более 100 человек.
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Двум девочкам, потерявшимся в среду вечером в Кызыле, по 12 лет, а не по 13, как сообщалось ранее, сообщили РИА Новости в региональном СК РФ.
В четверг МВД по республике сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов (14.00 мск) и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
"Обеим 12 лет, данные второй были указаны ошибочно, поэтому думали, что ей уже исполнилось 13", - сказала собеседница агентства.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. В четверг в них принимало участие более 100 человек, в том числе глава МВД республики Юрий Завьялов, а также представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа, волонтеры.