ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки 90 раз атаковали дронами 10 муниципалитетов Белгородской области.

Перехвачены 106 беспилотников, один мирный житель погиб, семь ранены.

Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 90 раз атаковали дронами 10 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, перехвачены 106 БПЛА, один мирный житель погиб, 7 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 106 беспилотников", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Всего за прошедшие сутки противник пять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня.

"Утром в Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница... Ранены семь мирных жителей. Трое пострадавших продолжают стационарное лечение", - уточнил врио губернатора.