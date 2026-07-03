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ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за сутки - РИА Новости, 03.07.2026
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11:19 03.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за сутки

Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за сутки, перехвачены 106 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 90 раз атаковали дронами 10 муниципалитетов Белгородской области.
  • Перехвачены 106 беспилотников, один мирный житель погиб, семь ранены.
  • Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 90 раз атаковали дронами 10 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, перехвачены 106 БПЛА, один мирный житель погиб, 7 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 106 беспилотников", - написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Всего за прошедшие сутки противник пять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня.
"Утром в Белгороде в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница... Ранены семь мирных жителей. Трое пострадавших продолжают стационарное лечение", - уточнил врио губернатора.
Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в четверг в больнице оказана медицинская помощь мужчине, который получил акубаротравму при детонации дрона 30 июня в хуторе Церковный Белгородского округа.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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