ВСУ атаковали Белгородскую область 90 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки 90 раз атаковали дронами 10 муниципалитетов Белгородской области.
- Перехвачены 106 беспилотников, один мирный житель погиб, семь ранены.
- Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 90 раз атаковали дронами 10 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, перехвачены 106 БПЛА, один мирный житель погиб, 7 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 90 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 106 беспилотников", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа. Всего за прошедшие сутки противник пять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Кроме того, по данным в Telegram-канале оперштаба, в четверг в больнице оказана медицинская помощь мужчине, который получил акубаротравму при детонации дрона 30 июня в хуторе Церковный Белгородского округа.
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