Подачу света и воды в Белгороде после обстрела ВСУ восстановят до конца дня

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Подачу электроэнергии и водоснабжения в Белгороде и ряде муниципалитетов Белгородской области, пострадавших после ракетного обстрела ВСУ, планируется восстановить до вечера пятницы, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.