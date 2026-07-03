Подачу света и воды в Белгороде после обстрела ВСУ восстановят до конца дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После ракетного обстрела ВСУ в Белгороде и Белгородском округе погибла мирная жительница, еще одна ранена, возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
- Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что подачу электроэнергии и водоснабжения планируют восстановить до вечера пятницы.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Подачу электроэнергии и водоснабжения в Белгороде и ряде муниципалитетов Белгородской области, пострадавших после ракетного обстрела ВСУ, планируется восстановить до вечера пятницы, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Энергетики делают все для оперативного устранения последствий - до конца дня восстановим подачу воды и света", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Все экстренные и аварийные службы находятся на местах, информация о других последствиях уточняется, добавил врио губернатора.
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