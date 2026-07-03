Рейтинг@Mail.ru
Подачу света и воды в Белгороде после обстрела ВСУ восстановят до конца дня - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 03.07.2026
Подачу света и воды в Белгороде после обстрела ВСУ восстановят до конца дня

Шуваев: в Белгороде свет и воду после обстрела ВСУ восстановят до конца дня

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После ракетного обстрела ВСУ в Белгороде и Белгородском округе погибла мирная жительница, еще одна ранена, возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.
  • Врио губернатора Александр Шуваев сообщил, что подачу электроэнергии и водоснабжения планируют восстановить до вечера пятницы.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Подачу электроэнергии и водоснабжения в Белгороде и ряде муниципалитетов Белгородской области, пострадавших после ракетного обстрела ВСУ, планируется восстановить до вечера пятницы, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
В пятницу утром Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу ВСУ, погибла мирная жительница, еще одна ранена. Возник пожар на территории одного из инфраструктурных объектов.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Белгородской области после удара ВСУ вспыхнул пожар на энергобъекте
07:05
"Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Энергетики делают все для оперативного устранения последствий - до конца дня восстановим подачу воды и света", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Все экстренные и аварийные службы находятся на местах, информация о других последствиях уточняется, добавил врио губернатора.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БелгородБелгородская областьАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала