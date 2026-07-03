Над Калужской областью сбили четыре БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью над территорией Калужской области были сбиты четыре БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 3 июл - РИА Новости. Четыре БПЛА были сбиты ночью в пятницу над территорией Калужской области, по предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Ночью силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского и Перемышльского муниципальных округов, а также на окраине города Обнинска", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на местах работают оперативные группы. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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