Чекунков назвал страны, заинтересованные в перевозках по Севморпути

Краткий пересказ от РИА ИИ Список заинтересованных в перевозках по Северному морскому пути (СМП) растет и включает компании Индии, Южной Кореи, ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии.

Китай планирует увеличить объем перевозок по СМП до 20 миллионов тонн в год к 2030 году.

Компания NewNew Shipping планирует отправить первое грузовое судно из Китая в Мурманск в августе.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Список заинтересованных в перевозках по Северному морскому пути (СМП) растет и сейчас включает помимо китайских перевозчиков компании Индии, Южной Кореи, ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии, сообщил РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Список этих стран растет. Помимо Китая это Индия , страны Юго-Восточной Азии, это Южная Корея, безусловно. Это даже Арабские Эмираты, поскольку события в Ормузском проливе стали очень громким повторным напоминанием о хрупкости мировой морской логистики", - ответил Чекунков на вопрос о том, компании каких стран заинтересованы в перевозках по Севморпути.

Он напомнил, что первый подобный сигнал о хрупкости морских логистических связей имел место несколько лет назад, когда был заблокирован Суэцкий канал. Но ситуация 2026 года в Ормузском проливе оказалась гораздо серьезнее ввиду ее стратегического, долговременного характера, уточнил Чекунков.

"И то, что Китай очень быстро обозначил цель в 20 миллионов тонн в год к 2030 году - это всего за 3,5 года фактически с нуля - означает, что они готовы многократно увеличить объем перевозок по сравнению с тем, что происходит сегодня. Первый опыт наработан уже компанией NewNew Shipping", - отметил министр.

"Русатом Арктик" (входит в госкорпорацию "Росатом") и китайская Hainan Yangpu NewNew Shipping на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году подписали соглашение о намерениях по созданию круглогодичной контейнерной линии между своими портами с использованием СМП. Глава совета директоров NewNew Shipping Line Фань Юйсинь на полях ПМЭФ-2026 говорила, что компания в августе планирует отправить первое грузовое судно из Китая в Мурманск. Она сообщила РИА Новости, что основными грузами, перевозимыми NewNew Shipping Line в порт Мурманска, станут автомобили и бытовая техника.