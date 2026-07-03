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Чекунков назвал страны, заинтересованные в перевозках по Севморпути - РИА Новости, 03.07.2026
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03:04 03.07.2026
Чекунков назвал страны, заинтересованные в перевозках по Севморпути

Чекунков: в перевозках по СМП заинтересованы Индия, Южная Корея и другие страны

© Фото : Отдел коммуникаций РосатомфлотаГоловной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс
Головной универсальный атомный ледокол Арктика вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Отдел коммуникаций Росатомфлота
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Список заинтересованных в перевозках по Северному морскому пути (СМП) растет и включает компании Индии, Южной Кореи, ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии.
  • Китай планирует увеличить объем перевозок по СМП до 20 миллионов тонн в год к 2030 году.
  • Компания NewNew Shipping планирует отправить первое грузовое судно из Китая в Мурманск в августе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Список заинтересованных в перевозках по Северному морскому пути (СМП) растет и сейчас включает помимо китайских перевозчиков компании Индии, Южной Кореи, ОАЭ и стран Юго-Восточной Азии, сообщил РИА Новости глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"Список этих стран растет. Помимо Китая это Индия, страны Юго-Восточной Азии, это Южная Корея, безусловно. Это даже Арабские Эмираты, поскольку события в Ормузском проливе стали очень громким повторным напоминанием о хрупкости мировой морской логистики", - ответил Чекунков на вопрос о том, компании каких стран заинтересованы в перевозках по Севморпути.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
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Он напомнил, что первый подобный сигнал о хрупкости морских логистических связей имел место несколько лет назад, когда был заблокирован Суэцкий канал. Но ситуация 2026 года в Ормузском проливе оказалась гораздо серьезнее ввиду ее стратегического, долговременного характера, уточнил Чекунков.
"И то, что Китай очень быстро обозначил цель в 20 миллионов тонн в год к 2030 году - это всего за 3,5 года фактически с нуля - означает, что они готовы многократно увеличить объем перевозок по сравнению с тем, что происходит сегодня. Первый опыт наработан уже компанией NewNew Shipping", - отметил министр.
"Русатом Арктик" (входит в госкорпорацию "Росатом") и китайская Hainan Yangpu NewNew Shipping на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году подписали соглашение о намерениях по созданию круглогодичной контейнерной линии между своими портами с использованием СМП. Глава совета директоров NewNew Shipping Line Фань Юйсинь на полях ПМЭФ-2026 говорила, что компания в августе планирует отправить первое грузовое судно из Китая в Мурманск. Она сообщила РИА Новости, что основными грузами, перевозимыми NewNew Shipping Line в порт Мурманска, станут автомобили и бытовая техника.
Президент России Владимир Путин в апреле обсуждал вопросы развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора на совещании с правительством. Глава государства тогда подчеркнул, что значимость северного трансарктического маршрута как наиболее безопасного и надежного пути становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке.
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Севморпуть готов к использованию любыми странами, заявил Чекунков
10 июня, 00:07
 
ЭкономикаКитайИндияЮжная КореяАлексей ЧекунковВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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