"Север" на Волчанском направлении достиг наибольших темпов продвижения

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Север" на Волчанском направлении достигла в июне наибольших темпов продвижения, в отдельные дни они достигали 1,5 километра, доложил командующий группировкой Евгений Никифоров.

"На волчанском направлении в июне достигнуты самые высокие темпы продвижения, которые в отдельные дни составляли более 1,5 километров", - сказал он.