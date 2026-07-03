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"Север" на Волчанском направлении достиг наибольших темпов продвижения - РИА Новости, 03.07.2026
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"Север" на Волчанском направлении достиг наибольших темпов продвижения

"Север" на Волчанском направлении достиг наибольших темпов продвижения в июне

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Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка «Север» на Волчанском направлении в июне достигла наибольших темпов продвижения.
  • В отдельные дни темпы продвижения составляли более 1,5 километра.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Север" на Волчанском направлении достигла в июне наибольших темпов продвижения, в отдельные дни они достигали 1,5 километра, доложил командующий группировкой Евгений Никифоров.
"На волчанском направлении в июне достигнуты самые высокие темпы продвижения, которые в отдельные дни составляли более 1,5 километров", - сказал он.
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