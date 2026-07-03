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Группировка войск "Север" в 2026 году освободила 53 населенных пункта - РИА Новости, 03.07.2026
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Группировка войск "Север" в 2026 году освободила 53 населенных пункта

Группировка "Север" в 2026 году освободили более 870 кв км, 53 населенных пункта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка "Север" в 2026 году освободила более 870 квадратных километров территорий и 53 населенных пункта.
  • Командующий доложил об этом Владимиру Путину во время его посещения вспомогательного пункта Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Север" в 2026 году освободила более 870 квадратных километров территорий и 53 населенных пункта, доложил командующий группировки президенту РФ Владимиру Путину.
Президент РФ посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
"В этом году освобождено более 870 километров территорий и 53 населенных пункта",- сказал командующий.
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