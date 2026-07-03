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Дроны "Севера" уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ - РИА Новости, 03.07.2026
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08:26 03.07.2026
Дроны "Севера" уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ

Дроны РФ за ночь уничтожили 2 наземных робототехнических комплекса ВСУ за ночь

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10"
Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета разведывательного БПЛА "Орлан-10" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады российской группировки войск «Север» уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.
  • Нейтрализация комплексов существенно нарушила логистические операции ВСУ по доставке грузов и личного состава в Сумской области.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады российской группировки войск "Север" за ночь уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Грот.
"За текущую ночь подразделение беспилотных летательных аппаратов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" успешно нейтрализовало два наземных робототехнических комплекса вооруженных сил Украины", - рассказал он.
По его словам, это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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