Дроны "Севера" уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады российской группировки войск «Север» уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.
- Нейтрализация комплексов существенно нарушила логистические операции ВСУ по доставке грузов и личного состава в Сумской области.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов 34-й бригады российской группировки войск "Север" за ночь уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Грот.
"За текущую ночь подразделение беспилотных летательных аппаратов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" успешно нейтрализовало два наземных робототехнических комплекса вооруженных сил Украины", - рассказал он.
По его словам, это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18