Дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА «Молния-2» 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю поразили десять укрытий противника в Харьковской области.
- Операторы сталкиваются с попытками противника помешать им, используя РЭБ и пытаясь сбить беспилотники, но обходят помехи и поражают цели под нестандартными углами.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Молния-2" 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю поразили десять укрытий противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости оператор с позывным Туба.
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"Операторы расчетов ударных БПЛА "Молния-2" подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили десять укрытий противника в Харьковской области за неделю", - рассказал военный.
По его словам, благодаря отточенным навыкам управления операторы обнаруживают цели и доводят "Молнию-2" непосредственно ко входу в блиндаж, уничтожая его.
"Сложность в том, что противник пытается нам помешать. Как используя РЭБ, так и пытаясь сбить нашу "птицу". Стараемся обходить их станции помех и заходить на цель под нестандартными углами, чтобы поразить ее", - подчеркнул собеседник.
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