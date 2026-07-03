Дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Молния-2" 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю поразили десять укрытий противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости оператор с позывным Туба.

По его словам, благодаря отточенным навыкам управления операторы обнаруживают цели и доводят "Молнию-2" непосредственно ко входу в блиндаж, уничтожая его.

"Сложность в том, что противник пытается нам помешать. Как используя РЭБ, так и пытаясь сбить нашу "птицу". Стараемся обходить их станции помех и заходить на цель под нестандартными углами, чтобы поразить ее", - подчеркнул собеседник.