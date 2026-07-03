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Дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 03.07.2026
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08:25 03.07.2026
Дроны "Молния-2" за неделю уничтожили десять укрытий ВСУ под Харьковом

РИА Новости: дроны "Молния-2" за неделю уничтожили 10 укрытий ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПЛА «Молния-2» 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю поразили десять укрытий противника в Харьковской области.
  • Операторы сталкиваются с попытками противника помешать им, используя РЭБ и пытаясь сбить беспилотники, но обходят помехи и поражают цели под нестандартными углами.
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА "Молния-2" 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю поразили десять укрытий противника в Харьковской области, сообщил РИА Новости оператор с позывным Туба.
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"Операторы расчетов ударных БПЛА "Молния-2" подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили десять укрытий противника в Харьковской области за неделю", - рассказал военный.
По его словам, благодаря отточенным навыкам управления операторы обнаруживают цели и доводят "Молнию-2" непосредственно ко входу в блиндаж, уничтожая его.
"Сложность в том, что противник пытается нам помешать. Как используя РЭБ, так и пытаясь сбить нашу "птицу". Стараемся обходить их станции помех и заходить на цель под нестандартными углами, чтобы поразить ее", - подчеркнул собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская область
 
 
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