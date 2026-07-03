Рейтинг@Mail.ru
В Москве на праздновании Сабантуя будут плести маскировочные сети плести - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 03.07.2026
В Москве на праздновании Сабантуя будут плести маскировочные сети плести

На Сабантуе в Коломенском сплетут маскировочные сети

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОбновленная набережная в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве
Обновленная набережная в музее-заповеднике Коломенское в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Обновленная набережная в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На праздновании Сабантуя в Коломенском будут сплетены маскировочные сети.
  • Летний фестиваль в этом году пройдет под эгидой Года единства народов России.
  • Организаторами мероприятия станут правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия Москвы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Маскировочные сети сплетут для фронта на московском праздновании Сабантуя в Коломенском в субботу, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.
Как уточнили в ДУМ РФ, в этом году летний фестиваль пройдет под эгидой Года единства народов России.
"На территории музея-заповедника развернутся выставки, посвященные защитникам Отечества, пройдут акции "Письма бойцам СВО", "Судьба солдата" (совместно с поисковым движением) и плетение маскировочных сетей", – говорится в сообщении.
Праздник в музее-заповеднике "Коломенское" будет проводиться с 11.00 до 22.00, торжественное открытие запланировано на 13.00, рассказали в ДУМ РФ.
Организаторами мероприятия, по сведениям религиозной организации, станут правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия Москвы. Генеральный партнер мероприятия – Татнефть.
Ранее в Коммунарке состоялся семейный фестиваль Духовного собрания мусульман России (ДСМР) "Сабантуй дружбы и единства", сообщал РИА Новости глава ДСМР муфтий Москвы Альбир Крганов.
Отправка новой партии груза c оборудованием в зону СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Волонтеры доставили из Магадана в зону СВО маскировочные сети и медикаменты
27 июня, 13:51
 
РоссияМоскваРеспублика БашкортостанАльбир КргановТатнефтьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала