Обновленная набережная в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Архивное фото

Обновленная набережная в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве

В Москве на праздновании Сабантуя будут плести маскировочные сети плести

Краткий пересказ от РИА ИИ На праздновании Сабантуя в Коломенском будут сплетены маскировочные сети.

Летний фестиваль в этом году пройдет под эгидой Года единства народов России.

Организаторами мероприятия станут правительства Москвы, Татарстана и Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия Москвы.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Маскировочные сети сплетут для фронта на московском праздновании Сабантуя в Коломенском в субботу, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.

Как уточнили в ДУМ РФ , в этом году летний фестиваль пройдет под эгидой Года единства народов России.

"На территории музея-заповедника развернутся выставки, посвященные защитникам Отечества, пройдут акции "Письма бойцам СВО", "Судьба солдата" (совместно с поисковым движением) и плетение маскировочных сетей", – говорится в сообщении.

Праздник в музее-заповеднике "Коломенское" будет проводиться с 11.00 до 22.00, торжественное открытие запланировано на 13.00, рассказали в ДУМ РФ.

Организаторами мероприятия, по сведениям религиозной организации, станут правительства Москвы , Татарстана и Башкортостана, а также Татарская национально-культурная автономия Москвы. Генеральный партнер мероприятия – Татнефть.