Атака на запорожский Токмак, где ВСУ ударили по рынку, продолжается

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Токмаке Запорожской области дрон ВСУ ударил по городскому рынку, есть погибшие и раненые.
- Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что атака продолжается и все резервы системы здравоохранения мобилизованы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Атака на Токмак в Запорожской области, где ВСУ ударили по городскому рынку, продолжается, мобилизованы все резервы системы здравоохранения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Атака продолжается. Мобилизованы все резервы системы здравоохранения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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