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Рубио обсудил с главой МИД Китая конструктивные отношения - РИА Новости, 03.07.2026
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00:44 03.07.2026
Рубио обсудил с главой МИД Китая конструктивные отношения

Рубио и Ван И обсудили важность отношений США и Китая, основанных на честности

© AP Photo / Saul LoebГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И.
  • В ходе разговора обсуждалась важность конструктивных отношений Вашингтона и Пекина, основанных на честности и взаимности.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И обсудили важность конструктивных отношений Вашингтона и Пекина, основанных на честности и взаимности, заявили в госдепе.
"Госсекретарь Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Госсекретарь Рубио обсудил важность построения конструктивных отношений стратегической стабильности, основанных на честности и взаимности", - указано в сообщении.
Иные подробности разговора американской стороной не приводятся.
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В миреКитайСШАМарко РубиоВан И (политик)
 
 
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