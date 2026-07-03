Рубио обсудил с главой МИД Китая конструктивные отношения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И.
- В ходе разговора обсуждалась важность конструктивных отношений Вашингтона и Пекина, основанных на честности и взаимности.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И обсудили важность конструктивных отношений Вашингтона и Пекина, основанных на честности и взаимности, заявили в госдепе.
"Госсекретарь Марко Рубио провел разговор с министром иностранных дел Китая Ван И. Госсекретарь Рубио обсудил важность построения конструктивных отношений стратегической стабильности, основанных на честности и взаимности", - указано в сообщении.
Иные подробности разговора американской стороной не приводятся.
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