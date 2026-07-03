Рубио обсудил с главой МИД Китая конструктивные отношения

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И обсудили важность конструктивных отношений Вашингтона и Пекина, основанных на честности и взаимности, заявили в госдепе.