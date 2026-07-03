Средние зарплатные предложения для маляров за год выросли на 15 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Средние зарплатные предложения для маляров в России за год выросли на 15%, достигнув примерно 124 тысяч рублей в месяц.

Больше половины всех размещенных на платформе «Авито Работы» вакансий для маляров в первые пять месяцев 2026 года пришлось на различные отрасли промышленности.

Лидером среди отраслей по спросу на маляров стало строительство промышленных и инфраструктурных объектов с долей 20,9% от всех предложений о работе.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Средние зарплатные предложения для маляров в России за год выросли на 15% - примерно до 124 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" на основании собственных данных (исследование есть в распоряжении РИА Новости).

По итогам первых пяти месяцев 2026 года больше половины всех размещенных на платформе вакансий для маляров пришлось на различные отрасли промышленности - от транспортного машиностроения и металлургии до производства непродовольственных товаров.

"Вместе с этим растут и средние зарплатные предложения для специалистов: за год по России они увеличились на 15%, до 123 826 рублей в месяц", - приводятся в исследовании слова директора бизнес-направления "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.

Согласно материалам, самые высокие средние зарплаты работодатели готовы заплатить малярам транспортного машиностроения - 202 655 рублей в месяц. Специалистам, которые задействованы в строительстве жилых и коммерческих объектов, работодатели предлагают в среднем 127 662 рублей в месяц. В отрасли тяжелого машиностроения средние зарплатные предложения для маляров достигают 119 635 рублей в месяц.

Малярам в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов предлагают в среднем 108 874 рубля в месяц. Почти на 100 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать специалисты сферы производства промышленного оборудования и станков - здесь работодатели готовы заплатить сотрудникам в среднем 99 877 рублей.

В металлургической промышленности средние зарплатные предложения достигают 94 748 рублей в месяц. Меньше всего работодатели готовы предложить специалистам, задействованным в производстве непродовольственных потребительских товаров - средние зарплаты в этой сфере находятся на уровне 90 065 рублей в месяц.

Средние зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений от предлагаемых в вакансиях зарплат для специалистов с опытом работы от года до трех лет, подчеркивают эксперты. Уровень дохода маляров зависит от региона занятости, графика работы и конкретного работодателя.

По оценке экспертов "Авито Работы", лидером среди отраслей, в которых сосредоточен наибольший спрос на специалистов, стало строительства промышленных и инфраструктурных объектов - на эту сферу пришлось 20,9% всех предложений о работе для маляров.

На втором месте с долей в 14,7% от всех вакансий находится транспортное машиностроение. Замыкает тройку лидеров тяжелое машиностроение, где сосредоточено 10,9% вакансий для маляров.