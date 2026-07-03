Рейтинг@Mail.ru
Средние зарплатные предложения для маляров за год выросли на 15 процентов - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 03.07.2026
Средние зарплатные предложения для маляров за год выросли на 15 процентов

Работодатели в России готовы платить малярам более 120 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПокраска стены
Покраска стены - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Покраска стены. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средние зарплатные предложения для маляров в России за год выросли на 15%, достигнув примерно 124 тысяч рублей в месяц.
  • Больше половины всех размещенных на платформе «Авито Работы» вакансий для маляров в первые пять месяцев 2026 года пришлось на различные отрасли промышленности.
  • Лидером среди отраслей по спросу на маляров стало строительство промышленных и инфраструктурных объектов с долей 20,9% от всех предложений о работе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Средние зарплатные предложения для маляров в России за год выросли на 15% - примерно до 124 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы" на основании собственных данных (исследование есть в распоряжении РИА Новости).
По итогам первых пяти месяцев 2026 года больше половины всех размещенных на платформе вакансий для маляров пришлось на различные отрасли промышленности - от транспортного машиностроения и металлургии до производства непродовольственных товаров.
Рабочий шпаклюет фасад дома - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Зарплаты строителей начали падать в части регионов России, сообщил эксперт
25 июня, 07:10
"Вместе с этим растут и средние зарплатные предложения для специалистов: за год по России они увеличились на 15%, до 123 826 рублей в месяц", - приводятся в исследовании слова директора бизнес-направления "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.
Согласно материалам, самые высокие средние зарплаты работодатели готовы заплатить малярам транспортного машиностроения - 202 655 рублей в месяц. Специалистам, которые задействованы в строительстве жилых и коммерческих объектов, работодатели предлагают в среднем 127 662 рублей в месяц. В отрасли тяжелого машиностроения средние зарплатные предложения для маляров достигают 119 635 рублей в месяц.
Малярам в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов предлагают в среднем 108 874 рубля в месяц. Почти на 100 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать специалисты сферы производства промышленного оборудования и станков - здесь работодатели готовы заплатить сотрудникам в среднем 99 877 рублей.
В металлургической промышленности средние зарплатные предложения достигают 94 748 рублей в месяц. Меньше всего работодатели готовы предложить специалистам, задействованным в производстве непродовольственных потребительских товаров - средние зарплаты в этой сфере находятся на уровне 90 065 рублей в месяц.
Внесение наличных денег в банкомат - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Названы регионы, где средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей
00:43
Средние зарплатные предложения рассчитаны на основе средних значений от предлагаемых в вакансиях зарплат для специалистов с опытом работы от года до трех лет, подчеркивают эксперты. Уровень дохода маляров зависит от региона занятости, графика работы и конкретного работодателя.
По оценке экспертов "Авито Работы", лидером среди отраслей, в которых сосредоточен наибольший спрос на специалистов, стало строительства промышленных и инфраструктурных объектов - на эту сферу пришлось 20,9% всех предложений о работе для маляров.
На втором месте с долей в 14,7% от всех вакансий находится транспортное машиностроение. Замыкает тройку лидеров тяжелое машиностроение, где сосредоточено 10,9% вакансий для маляров.
Вместе с ростом числа вакансий увеличивается и активность соискателей, уточняют в "Авито Работе". Наиболее заметно число откликов на вакансии маляров за год выросло в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры - на 48% в годовом выражении, в автобизнесе - на 35%, а в тяжелом машиностроении - на 32%.
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
В России реальные зарплаты в апреле выросли на 5,1 процента
1 июля, 19:04
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала