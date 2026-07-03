Во Франции более двух тысяч человек умерли за неделю из-за аномальной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Франции более 2025 человек умерли из-за аномальной жары за неделю с 22 по 28 июня, сообщила глава Минздрава Стефани Рист.
- Аномальная жара охватила значительную часть европейских стран, включая Францию, Испанию, Португалию, Италию и Грецию.
ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Во Франции более двух тысяч человек умерли из-за аномальной жары, накрывшей страну, сообщила глава Минздрава Стефани Рист.
"Сегодня утром министерство <...> опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, <...> которое составляет порядка 2025 новых смертей", — сказала она в эфире телеканала TF1.
По ее словам, эта информация основана на лишь на 60% всех свидетельств погибших, поэтому итоговое количество может измениться. Она также отметила рост смертности среди граждан старше 45 лет.
Аномальная жара охватила значительную часть европейских стран. Во Франции метеослужба ввела наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Также особенно тяжелая ситуация наблюдается в Испании, Португалии, Италии и Греции.