Во Франции более двух тысяч человек умерли за неделю из-за аномальной жары

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Франции более 2025 человек умерли из-за аномальной жары за неделю с 22 по 28 июня, сообщила глава Минздрава Стефани Рист.

Аномальная жара охватила значительную часть европейских стран, включая Францию, Испанию, Португалию, Италию и Грецию.

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. Во Франции более двух тысяч человек умерли из-за аномальной жары, накрывшей страну, сообщила глава Минздрава Стефани Рист.

"Сегодня утром министерство <...> опубликует данные о числе смертей за неделю с 22 по 28 июня, <...> которое составляет порядка 2025 новых смертей", — сказала она в эфире телеканала TF1

По ее словам, эта информация основана на лишь на 60% всех свидетельств погибших, поэтому итоговое количество может измениться. Она также отметила рост смертности среди граждан старше 45 лет.