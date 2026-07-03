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Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи - РИА Новости, 03.07.2026
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01:17 03.07.2026
Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи

Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи с полной загрузкой

© РИА НовостиПассажиры первого рейса Oman Air из Маската в Сочи
Пассажиры первого рейса Oman Air из Маската в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Пассажиры первого рейса Oman Air из Маската в Сочи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый пассажирский рейс из Маската (Оман) в Сочи прибыл с полной загрузкой.
  • Перелеты между странами будут осуществляться еженедельно бортом Boeing 737-8 Max.
  • Чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации выразил надежду на увеличение количества рейсов между двумя странами.
СОЧИ, 3 июл - РИА Новости. Первый пассажирский рейс из Маската (Оман) прибыл в Сочи с полной загрузкой, передает корреспондент РИА Новости.
Рейсы между российским курортом и столицей Омана выполняет национальный перевозчик - Oman Air. Перелеты между странами будут осуществляться еженедельно бортом Boeing 737-8 Max: по четвергам из Маската, в пятницу - из Сочи. Время в пути составляет немногим более четырех часов.
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Для торжественной встречи рейса на перроне подготовили водную арку. В Сочи прибыли 150 пассажиров, большинство из них - граждане Омана. Пассажиров встретили выступлением фольклорного ансамбля в национальных костюмах с традиционным караваем.
"Мне очень приятно быть с вами сегодня, чтобы праздновать это событие - первый прилет рейса из Маската в красивый город Сочи. Это очень важный шаг для нас, для Омана. Я рад сотрудничеству между двумя странами, которые укрепились с помощью этого рейса. Я надеюсь, что их количество будет увеличиваться", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх.
Пассажиры, которые планируют отправиться из Сочи в Маскат в пятницу, уже прошли регистрацию. Часть из пассажиров планируют перелет транзитом через Оман, рассказали агентству в пресс-службе сочинского аэропорта. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом.
Стоимость перелетов по направлению Оман-Сочи начинается с 20 тысяч рублей, следует из информации популярных сервисов покупки авиабилетов. Прямым рейсом из России в Оман также можно путешествовать из Москвы. Между странами с 2025 года действует безвизовый режим.
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