Первый пассажирский рейс из Маската прибыл в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый пассажирский рейс из Маската (Оман) в Сочи прибыл с полной загрузкой.

Перелеты между странами будут осуществляться еженедельно бортом Boeing 737-8 Max.

Чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации выразил надежду на увеличение количества рейсов между двумя странами.

СОЧИ, 3 июл - РИА Новости. Первый пассажирский рейс из Маската (Оман) прибыл в Сочи с полной загрузкой, передает корреспондент РИА Новости.

Рейсы между российским курортом и столицей Омана выполняет национальный перевозчик - Oman Air. Перелеты между странами будут осуществляться еженедельно бортом Boeing 737-8 Max: по четвергам из Маската , в пятницу - из Сочи. Время в пути составляет немногим более четырех часов.

Для торжественной встречи рейса на перроне подготовили водную арку. В Сочи прибыли 150 пассажиров, большинство из них - граждане Омана. Пассажиров встретили выступлением фольклорного ансамбля в национальных костюмах с традиционным караваем.

"Мне очень приятно быть с вами сегодня, чтобы праздновать это событие - первый прилет рейса из Маската в красивый город Сочи. Это очень важный шаг для нас, для Омана. Я рад сотрудничеству между двумя странами, которые укрепились с помощью этого рейса. Я надеюсь, что их количество будет увеличиваться", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Салим Абдулла Аль Тувайх.

Пассажиры, которые планируют отправиться из Сочи в Маскат в пятницу, уже прошли регистрацию. Часть из пассажиров планируют перелет транзитом через Оман, рассказали агентству в пресс-службе сочинского аэропорта. Оман граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом.