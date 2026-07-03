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Reebok хочет зарегистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 03.07.2026
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16:04 03.07.2026 (обновлено: 16:05 03.07.2026)
Reebok хочет зарегистрировать товарный знак в России

Reebok подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип компании Reebok
Логотип компании Reebok - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип компании Reebok. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Reebok подала в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России.
  • Заявителем указан «Рибок Интернешнл Лимитед», компания планирует продавать под этим товарным знаком одежду, обувь, сумки, головные уборы и спортивные товары.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok подала в Роспатент заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в июне 2026 года, в качестве заявителя указан "Рибок Интернешнл Лимитед".
Под этим товарным знаком компания хочет продавать в России одежду, обувь, сумки, головные уборы и спортивные товары.
С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 года бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). С 20 марта 2022 года компания приостановила деятельность на российском рынке. Позднее стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.
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