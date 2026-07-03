Reebok хочет зарегистрировать товарный знак в России

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok подала в Роспатент заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.

Согласно документам, заявка была подана в июне 2026 года, в качестве заявителя указан "Рибок Интернешнл Лимитед".

С 2005 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022 года бренд был продан американской Authentic Brands Group (ABG). С 20 марта 2022 года компания приостановила деятельность на российском рынке. Позднее стало известно, что товары Reebok вновь начнут продаваться в России через российское юридическое лицо турецкого холдинга FLO Retailing.