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Глава УВКПЧ призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных - РИА Новости, 03.07.2026
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18:39 03.07.2026
Глава УВКПЧ призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных

Фолькер Тюрк призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных

© AP PhotoФолькер Тюрк
Фолькер Тюрк - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo
Фолькер Тюрк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал украинскую сторону немедленно прекратить пытки российских военнопленных.
  • Он подчеркнул абсолютный характер запрета на применение пыток и необходимость привлечения виновных к ответственности.
ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных.
"Около половины захваченных Украиной военнопленных, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказывают о пытках или других видах жестокого обращения, имевших место преимущественно в пунктах временного содержания до их перевода в официальные места содержания под стражей... Применение пыток в отношении военнопленных должно быть немедленно прекращено", - сказал он на заседании 62-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).
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Тюрк подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер, и добавил, что виновные в применении пыток должны быть привлечены к ответственности.
УВКПЧ в июне прошлого года уже признавало пытки в отношении российских военнопленных на Украине и призывало Киев немедленно прекратить жестокое обращение с ними.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ранее неоднократно заявлял РИА Новости о пытках ВСУ в отношении российских пленных. Так, он рассказывал, что они подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. Мирошник отмечал тогда, что международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ.
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