Глава УВКПЧ призвал Украину прекратить пытки российских военнопленных

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал украинскую сторону немедленно прекратить пытки российских военнопленных.

Он подчеркнул абсолютный характер запрета на применение пыток и необходимость привлечения виновных к ответственности.

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных.

"Около половины захваченных Украиной военнопленных, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказывают о пытках или других видах жестокого обращения, имевших место преимущественно в пунктах временного содержания до их перевода в официальные места содержания под стражей... Применение пыток в отношении военнопленных должно быть немедленно прекращено", - сказал он на заседании 62-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Тюрк подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер, и добавил, что виновные в применении пыток должны быть привлечены к ответственности.

УВКПЧ в июне прошлого года уже признавало пытки в отношении российских военнопленных на Украине и призывало Киев немедленно прекратить жестокое обращение с ними.