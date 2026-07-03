Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал украинскую сторону немедленно прекратить пытки российских военнопленных.
- Он подчеркнул абсолютный характер запрета на применение пыток и необходимость привлечения виновных к ответственности.
ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с призывом к украинской стороне немедленно прекратить пытки российских военнопленных.
"Около половины захваченных Украиной военнопленных, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказывают о пытках или других видах жестокого обращения, имевших место преимущественно в пунктах временного содержания до их перевода в официальные места содержания под стражей... Применение пыток в отношении военнопленных должно быть немедленно прекращено", - сказал он на заседании 62-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).
Тюрк подчеркнул, что запрет на применение пыток носит абсолютный характер, и добавил, что виновные в применении пыток должны быть привлечены к ответственности.
УВКПЧ в июне прошлого года уже признавало пытки в отношении российских военнопленных на Украине и призывало Киев немедленно прекратить жестокое обращение с ними.
Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник ранее неоднократно заявлял РИА Новости о пытках ВСУ в отношении российских пленных. Так, он рассказывал, что они подвергаются сексуальному насилию, изощренным пыткам и моральным издевательствам. Мирошник отмечал тогда, что международные организации, которые посещают российских военнопленных, достаточно формально выполняют свою работу и не хотят знать правду о пытках ВСУ.