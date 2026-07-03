ПВО уничтожила 188 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО сбили 188 украинских дронов.
- Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск сбили 188 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18