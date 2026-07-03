В Тульской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области уничтожены восемь БПЛА ВСУ.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Еще восемь БПЛА ВСУ уничтожены в Тульской области, никто не пострадал, предварительно, разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще 8 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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