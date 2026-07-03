Силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 155 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 2 июля до 7.00 3 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18