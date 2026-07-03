Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Ростовской области

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области минувшей ночью в ходе отражения атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.