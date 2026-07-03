Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в Миллеровском районе Ростовской области были уничтожены БПЛА ВСУ.
- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. БПЛА ВСУ уничтожены в Миллеровском районе Ростовской области минувшей ночью в ходе отражения атаки, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться.
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