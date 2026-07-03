В Тульской области уничтожили еще четыре БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области уничтожены четыре украинских беспилотника.
- Пострадавших и разрушений нет, но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Еще четыре БПЛА ВСУ уничтожены в Тульской области, никто не пострадал, предварительно, разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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