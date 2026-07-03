Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили два беспилотника ВСУ в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Два украинских беспилотника уничтожено подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что разрушений также нет.
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