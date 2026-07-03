"Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые "европейские мнимые миротворцы", целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.