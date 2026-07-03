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Путин рассказал об истинных целях "мнимых европейских миротворцев" - РИА Новости, 03.07.2026
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Путин рассказал об истинных целях "мнимых европейских миротворцев"

Путин: целью европейцев стал не мир, а продолжение боевых действий

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что целью "европейских мнимых миротворцев" является не мир, а продолжение боевых действий.
  • По словам Путина, киевский режим и "европейские мнимые миротворцы" подтверждают предположения о своих истинных намерениях как в заявлениях, так и в практических действиях.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Целью "мнимых европейских миротворцев" стал не мир, а продолжение боевых действий с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы отметить, что и сам киевский режим, и так называемые "европейские мнимые миротворцы", целью которых является на самом деле не мир, а продолжение войны с Россией до последнего украинца, в своих заявлениях да и практических действиях подтверждают наши предположения о их истинных намерениях", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
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