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Путин рассказал о необходимости создать буфер безопасности в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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23:43 03.07.2026
Путин рассказал о необходимости создать буфер безопасности в зоне СВО

Путин рассказал о необходимости создания большого буфера безопасности в зоне СВО

© ФотоПутин СВО
Путин СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Путин СВО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что необходимо сделать все необходимое для защиты российских гражданских объектов и мирных граждан.
  • По словам президента, чем больше ударов противник будет пытаться наносить по гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать на сопредельной территории.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим.
"Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам - но мы, конечно, прежде всего, должны сделать все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан - но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории", - сказал российский лидер в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
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