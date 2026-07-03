Путин рассказал о необходимости создать буфер безопасности в зоне СВО

"Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам - но мы, конечно, прежде всего, должны сделать все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан - но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории", - сказал российский лидер в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.