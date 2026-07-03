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Путин напомнил военным о народной мудрости - РИА Новости, 03.07.2026
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Путин напомнил военным о народной мудрости

Путин напомнил военным о народной мудрости: везет тому, кто везет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин напомнил военным о народной мудрости: "Везет тому, кто везет".
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил военным о народной мудрости - везет тому, кто везет.
Ранее стало известно, что российские военные полностью освободили Константиновку.
"Я вас поздравляю с этим успехом. У нас в народе как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально", - сказал глава государства в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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