Путин напомнил военным о народной мудрости

"Я вас поздравляю с этим успехом. У нас в народе как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально", - сказал глава государства в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.