Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин напомнил военным о народной мудрости: "Везет тому, кто везет".
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил военным о народной мудрости - везет тому, кто везет.
Ранее стало известно, что российские военные полностью освободили Константиновку.
"Я вас поздравляю с этим успехом. У нас в народе как говорят: везет тому, кто везет. Вот вы с вашими бойцами как раз делаете это исправно и высокопрофессионально", - сказал глава государства в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.