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Бравурные заявления Зеленского на руку России, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2026
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Бравурные заявления Зеленского на руку России, заявил Путин

Путин: бравурные заявления Зеленского на руку России

© ФотоПутин СВО
Путин СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Путин СВО
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что бравурные заявления Зеленского об успехах дезорганизуют украинскую сторону и ее спонсоров.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бравурные заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского об успехах, которых на самом деле нет, на руку России - эти лицедеи тем самым дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу президент посетил пункт управления Объединенной группировки войск.
"Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи - а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили - своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", - сказал Путин.
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