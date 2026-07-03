Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести анализ вовлеченности каждого подстрекателя продолжения войны на Украине.

Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого подстрекателя продолжения войны на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

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"Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине", - сказал российский лидер.

Путин поручил провести анализ вовлеченности союзников киевского режима в реальные боевые действия.

"Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это может нам понадобиться", - отметил президент.