Путин призвал провести анализ вовлеченности подстрекателей войны на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести анализ вовлеченности каждого подстрекателя продолжения войны на Украине.
- Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого подстрекателя продолжения войны на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине", - сказал российский лидер.
Путин поручил провести анализ вовлеченности союзников киевского режима в реальные боевые действия.
"Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это может нам понадобиться", - отметил президент.
Он добавил, что для России такой опыт "во всяком случае может понадобиться".
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22 июня 2022, 17:18