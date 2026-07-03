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Путин призвал провести анализ вовлеченности подстрекателей войны на Украине - РИА Новости, 04.07.2026
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23:38 03.07.2026 (обновлено: 01:15 04.07.2026)

Путин призвал провести анализ вовлеченности подстрекателей войны на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин посетил командный пункт
Президент России Владимир Путин посетил командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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Президент России Владимир Путин посетил командный пункт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести анализ вовлеченности каждого подстрекателя продолжения войны на Украине.
  • Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого подстрекателя продолжения войны на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине", - сказал российский лидер.
Путин поручил провести анализ вовлеченности союзников киевского режима в реальные боевые действия.
"Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это может нам понадобиться", - отметил президент.
Он добавил, что для России такой опыт "во всяком случае может понадобиться".
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