Путин призвал обеспечить выполнение задач в соответствии с замыслом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание.
- Он приказал командующим группировками Вооруженных сил РФ обеспечить безусловное выполнение задач в строгом соответствии с замыслом Генштаба.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приказал командующим группировками Вооруженных сил РФ обеспечить безусловное выполнение задач в строгом соответствии с замыслом Генштаба.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание.
"Обеспечить безусловное выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции, разработанным генеральным штабом вооруженных сил России", - сказал глава государства на совещании, отдавая приказ командующим группировками Вооруженных сил РФ.