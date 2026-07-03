Группировка "Север" продолжает отодвигать ВСУ от границы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск "Север" продолжает отодвигать противника от российской границы.
- Путин заявил, что создание полосы безопасности является важной частью решения общих задач.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка войск "Север" продолжает отодвигать противника от российской границы в рамках создания полосы безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединения воинской части группировки войск "Север" с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российской границы", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.