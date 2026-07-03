Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" продолжает отодвигать ВСУ от границы, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 03.07.2026
Группировка "Север" продолжает отодвигать ВСУ от границы, заявил Путин

Путин: группировка "Север" продолжает отодвигать ВСУ от границы

© ФотоВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск "Север" продолжает отодвигать противника от российской границы.
  • Путин заявил, что создание полосы безопасности является важной частью решения общих задач.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка войск "Север" продолжает отодвигать противника от российской границы в рамках создания полосы безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается создания полосы безопасности, вернусь к этому еще раз, то это также является важной частью решения общих задач. Соединения воинской части группировки войск "Север" с ней успешно справляются и продолжают отодвигать формирования противника от российской границы", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Командующие группировками ВС должны действовать ритмично, заявил Путин
Вчера, 23:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала