Рейтинг@Mail.ru
Командующие группировками ВС должны действовать ритмично, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:34 03.07.2026
Командующие группировками ВС должны действовать ритмично, заявил Путин

Путин: командующие группировками должны действовать ритмично и рационально

© РИА НовостиПутин посещает пункт управления Объединенной группировки войск
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
  • Путин заявил, что командующие группировками ВС РФ должны действовать ритмично, рационально и последовательно, преодолевая возникающие трудности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командующие группировками ВС РФ должны действовать ритмично, рационально и последовательно, преодолевать возникающие трудности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
"Командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, преодолевать, конечно, естественные в этих условиях трудности",- сказал Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала