Командующие группировками ВС должны действовать ритмично, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
- Путин заявил, что командующие группировками ВС РФ должны действовать ритмично, рационально и последовательно, преодолевая возникающие трудности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Командующие группировками ВС РФ должны действовать ритмично, рационально и последовательно, преодолевать возникающие трудности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
"Командующие группировками российских вооруженных сил должны действовать ритмично, рационально, последовательно, преодолевать, конечно, естественные в этих условиях трудности",- сказал Путин.
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22 июня 2022, 17:18