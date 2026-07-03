Путин назвал руководство киевского режима лицедеями

"Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи - а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили - своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", - сказал президент.