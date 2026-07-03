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Путин назвал руководство киевского режима лицедеями - РИА Новости, 03.07.2026
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23:32 03.07.2026 (обновлено: 23:42 03.07.2026)
Путин назвал руководство киевского режима лицедеями

Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых другому не учили

© ФотоПутин на совещании с военными
Путин на совещании с военными - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Путин на совещании с военными
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями.
  • По словам президента, бравурные заявления руководства киевского режима об успехах дезорганизуют и их самих, и их спонсоров.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал руководство киевского режима лицедеями, которых другому и не учили.
"Бравурные заявления главаря киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе нам на руку. Поскольку эти лицедеи - а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили - своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров", - сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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