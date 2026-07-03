Группировки "Южная" и "Центр" продолжают движение на запад, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировки «Южная» и «Центр» продолжают движение на запад в зоне СВО, нанося поражения противнику.
- В июне подразделения ВСУ были выбиты из шести населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировки "Южная" и "Центр" продолжают движение на запад в зоне СВО, нанося поражения противнику, в июне они выбили ВСУ из шести населенных пунктов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.