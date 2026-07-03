Путин призвал делать все для защиты мирных граждан от попыток атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости защитить объекты инфраструктуры и мирных граждан от попыток атак противника.
- Глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Надо сделать все, чтобы защитить объекты инфраструктуры и мирных граждан от попыток атак противника, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Мы, конечно, сделать должны прежде все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан", - сказал Путин.