Освобождение Константиновки позволит освободить всю ДНР, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил об освобождении Константиновки.
- По словам Путина, освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики, заявил президент России Владимир Путин.
"(Освобождение Константиновки - ред.) является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.