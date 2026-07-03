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Освобождение Константиновки позволит освободить всю ДНР, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2026
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23:25 03.07.2026 (обновлено: 23:29 03.07.2026)
Освобождение Константиновки позволит освободить всю ДНР, заявил Путин

Путин: освобождение Константиновки позволит освободить всю ДНР

© ФотоВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил об освобождении Константиновки.
  • По словам Путина, освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики, заявил президент России Владимир Путин.
"(Освобождение Константиновки - ред.) является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинКонстантиновкаРоссияБезопасность
 
 
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