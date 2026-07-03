Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил достижения солдат и офицеров.
- Он подчеркнул, что они проявляют лучшие черты российского воинства: преданность и любовь к родине, боевое братство.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил достижения солдат и офицеров, которые проявляют лучшие черты - преданность и любовь к родине, боевое братство.
В пятницу российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
"Решающая роль в этом (отодвигании формирований ВСУ от российской границы - ред.) принадлежит, безусловно, нашим солдатам и офицерам, которые в ходе боевых действий проявляют лучшие черты российского воинства. Такие, как беззаветная преданность и любовь к родине, войсковое товарищество и боевое братство", - сказал Путин.