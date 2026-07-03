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Взятие Константиновки открывает дорогу на Славянск, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2026
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23:23 03.07.2026 (обновлено: 23:35 03.07.2026)
Взятие Константиновки открывает дорогу на Славянск, заявил Путин

Путин: взятие Константиновки открывает дорогу на Славянск и Краматорск

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Константиновки открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
  • Глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Взятие Константиновки войсками "Южной" группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе", - сказал президент.
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22 июня 2022, 17:18
 
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