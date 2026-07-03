Взятие Константиновки открывает дорогу на Славянск, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что освобождение Константиновки открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
- Глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Взятие Константиновки войсками "Южной" группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам на Донбассе", - сказал президент.
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22 июня 2022, 17:18