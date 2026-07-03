Путин рассказал о важности освобождения Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение.
- Глава государства назвал город ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Освобождение Константиновки имеет важное стратегическое значение. Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса", - сказал Путин в ходе совещания.