Путин поблагодарил личный состав ВС России за мужество и героизм

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за мужество и героизм, которые они проявляют ежедневно.

"Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно", - сказал российский лидер в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.